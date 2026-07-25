Martina Stella ha ricordato il provino per il film in cui interpretava una giovane ragazza. All'esame arrivò senza trucco e con la maglietta sporca di sugo. Ha detto che, con il successo, ha perso parte della spensieratezza, ma non si pente di nulla di questi 25 anni. Ha anche commentato che, quando il film uscì, molte coppie uscendo dal cinema discutevano di tradimento, crescita e responsabilità.

«Quando l'Ultimo bacio arrivò al cinema le coppie uscivano dalle sale e litigavano, qualcuno si lasciava, tutti discutevano di tradimento, paura di crescere, matrimonio, figli, responsabilità». L'attrice, allora poco più che sedicenne, fu travolta dal successo e quel ruolo, la lolita che faceva perdere la testa a uno Stefano Accorsi trentenne e vacillante a un passo dall'età adulta, la definisce ancora oggi. Glielo aveva, del resto, predetto Alberto Sordi, incontrato alla Mostra del Cinema di Venezia che lei stessa racconta che le disse: «“Hai regalato un pezzo della tua giovinezza a un personaggio che rimarrà sempre sospeso nel nostro immaginario”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martina Stella: «Al provino per l'Ultimo Bacio andai struccata e con la maglietta macchiata di sugo. Con il successo una parte di spensieratezza l’ho persa, ma non la rimpiango. Di questi 25 anni non cambierei niente»

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Il provino di Biggio per L'ultimo bacio 3 - La Pennicanza 28/04/2026

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