Siamo diventate mamme e in questi anni abbiamo dovuto fare un lavoro normale Ora torniamo con una nuova canzone Non ci auguriamo il successo di allora ma sogniamo Sanremo | parlano le Lollipop

Da ilfattoquotidiano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Lollipop hanno annunciato il ritorno con una nuova canzone, dopo aver passato alcuni anni a dedicarsi alla maternità. Hanno spiegato di non puntare al successo ottenuto in passato, ma di desiderare comunque di partecipare a Sanremo. Le artiste hanno aggiunto di essere consapevoli della difficoltà di inserirsi nel festival e che, al momento, non intendono presentarsi. La loro dichiarazione indica la volontà di riprendere la carriera musicale senza un’immediata intenzione di partecipare a eventi importanti come il festival.

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“La voglia di tornare c’è, ma siamo consapevoli di essere un prodotto difficile per Sanremo e la cosa andrebbe strutturata bene. Rimane un bellissimo sogno ma al momento non ci stiamo presentando”. Sono passati 24 anni da quando le Lollipop hanno calcato per la prima e ultima volta il palco del teatro Ariston, e ora, complice il ritorno sulle scene con un nuovo singolo, c’è chi spera siano proprio loro a ricoprire l’eventuale quota “comeback dei primi Duemila” per il prossimo Festival. La favola delle Lollipop. Era l’inizio del 2001, “ Amici ” non era ancora nato (sarebbe arrivato qualche mese più tardi, ndr ), e su Italia 1 andava in onda “ Popstar ”, il primo talent show della tv italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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