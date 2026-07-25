Martina Carbonaro la beffa ai genitori della vittima | Vietato avvicinarsi alla famiglia dell?assassino
Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa a colpi di pietra lo scorso maggio ad Afragola, viene al centro di una disputa tra due famiglie. I genitori di Martina hanno ricevuto un divieto di avvicinarsi alla famiglia dell’autore dell’omicidio. La tensione tra le parti si è accentuata con minacce e vendette incrociate, rischiando di degenerare in una faida.
Uno strascico di odio, puntellato con minacce e vendette incrociate, che rischia di trasformarsi in una faida tra due famiglie. Da un lato i genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra nel maggio dello scorso anno ad Afragola. Dall’altro i familiari dell’ex fidanzato reo confesso, Alessio Tucci. Fuori dal perimetro del processo di primo grado che proprio in questi mesi si sta celebrando davanti alla Corte di assise di Napoli, c’è una vicenda giudiziaria parallela, che si sta consumando in un clima di altissima tensione. Un’escalation sfociata nella richiesta avanzata dalla Procura di Napoli Nord per l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori di Martina, Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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