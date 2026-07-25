Martina Carbonaro la beffa ai genitori della vittima | Vietato avvicinarsi alla famiglia dell?assassino

Notizia in breve

Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa a colpi di pietra lo scorso maggio ad Afragola, viene al centro di una disputa tra due famiglie. I genitori di Martina hanno ricevuto un divieto di avvicinarsi alla famiglia dell’autore dell’omicidio. La tensione tra le parti si è accentuata con minacce e vendette incrociate, rischiando di degenerare in una faida.