Femminicidio Carbonaro dopo le minacce in aula chiesto il divieto di avvicinamento ai genitori della vittima
Dopo le minacce in aula, è stato chiesto il divieto di avvicinamento ai genitori della vittima nel caso del femminicidio Carbonaro. La richiesta riguarda i genitori della donna uccisa e si basa sulle minacce rivolte loro durante il procedimento. La misura, se concessa, impedirà ai genitori di avvicinarsi ai soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario. La decisione sarà presa dal giudice nelle prossime settimane.
C'è un aspetto della realtà che le macchine e l'intelligenza artificiale non possono (ancora) replicare: quello umano. E più che in tanti altri ambiti, la capacità di analizzare la cornice di emotività attorno a ogni diversa situazione, fa capire il legale della famiglia di Martina Carbonaro, deve essere alla base del lavoro dei giudici, visto che "il diritto penale impone di valutare il contesto prima ancora delle parole". Per questo, secondo l'avvocato Sergio Pisani, la decisione presa dalla Procura di Napoli Nord di chiedere un divieto di avvicinamento per i genitori della vittima è una scelta "che lascia profondamente amareggiati", con la quale "lo Stato uccide Martina una seconda volta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Martina Carbonaro uccisa dall'ex. Urla in aula e minacce ai genitori della vittima
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