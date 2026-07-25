femminicidio carbonaro dopo le minacce in aula chiesto il divieto di avvicinamento ai genitori della vittima

Notizia in breve

Dopo le minacce in aula, è stato chiesto il divieto di avvicinamento ai genitori della vittima nel caso del femminicidio Carbonaro. La richiesta riguarda i genitori della donna uccisa e si basa sulle minacce rivolte loro durante il procedimento. La misura, se concessa, impedirà ai genitori di avvicinarsi ai soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario. La decisione sarà presa dal giudice nelle prossime settimane.