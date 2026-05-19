Processo omicidio Martina Carbonaro caos in aula I genitori della vittima | Noi minacciati di morte
Durante la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro si sono verificati momenti di tensione sia all’interno che all’esterno del tribunale. I genitori della vittima hanno riferito di essere stati minacciati di morte, mentre all’interno alcune persone si sono alternate in discussioni accese. La sala ha registrato un’atmosfera nervosa, con interventi da parte delle forze dell’ordine per calmare gli animi. La discussione tra le parti è proseguita senza interruzioni ufficiali durante la sessione.
Tensione dentro e fuori dall'aula di tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Al banco degli imputati c'è Alessio Tucci, l'ex fidanzato, reo confesso di aver ucciso la 14enne il 26 maggio 2025, ad Afragola. Quando i genitori di Martina sono usciti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Omicidio Martina Carbonaro, caos al processo: urla e minacce ai genitori della vittima
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