Martedì 28 c’è la Notte Bianca

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 28 luglio si svolge a Casole d’Elsa la Notte Bianca, con musica, spettacoli, artigianato e negozi aperti. A partire dalle 19, il centro storico si anima con eventi che si svolgono tra piazze e vicoli. La manifestazione dura tutta la sera e coinvolge diverse location del paese, offrendo intrattenimento per i visitatori. La serata si conclude in modo festoso con un programma di attività diffuse.

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Musica, spettacoli, artigianato e negozi aperti per una serata all’insegna dell’intrattenimento. Martedì 28 luglio torna a Casole d’Elsa la Notte Bianca, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, che dalle 19 trasformerà il centro storico in un percorso di eventi diffusi tra piazze e vicoli. Ad aprire il programma sarà il mercatino artigianale in Piazza Lucchetti, affiancato dall’apertura straordinaria delle attività commerciali e degli studi degli artisti. La colonna sonora della serata sarà affidata a quattro appuntamenti musicali: dalle 19.30 alle 21.30 Lele e Tommaso si esibiranno in Piazza della Libertà, dove dalle 21.30 saliranno sul palco i Karmadelik. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Martedì 28 c’è la Notte Bianca; Casole d'Elsa, il 28 luglio va in scena la Notte Bianca: spettacoli, gusto e creatività nel cuore del borgo; NOTTE BIANCA DEL LIBRO: IMPIANTO MECCANIZZATO APERTO FINO ALLE 24; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 26 luglio al 1° agosto.

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