Roma scuole aperte di notte | il 22 maggio torna la Notte Bianca negli istituti Oltre 120 edifici coinvolti tra centro e periferie

Venerdì 22 maggio si terrà la “Notte Bianca” nelle scuole di Roma, coinvolgendo più di 120 edifici tra centro e periferie. Le strutture resteranno aperte fino a tarda sera, offrendo un'occasione per visitare aule, cortili e auditorium dopo l’orario normale. L’evento trasforma la città in un grande spazio di iniziative educative e culturali, con attività che si svolgono all’interno degli istituti scolastici. La manifestazione rappresenta un momento di apertura delle scuole alla comunità locale.

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Venerdì 22 maggio, la città si trasformerà in un grande laboratorio diffuso. Non nei musei o nei teatri, ma dentro le aule, i cortili e gli auditorium di oltre 120 scuole. Torna la "Notte Bianca delle Scuole Aperte", l’evento ormai giunto alla quarta edizione che celebra un modello di istituto sempre più vitale, accogliente e legato al territorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Livorno si accende: il 16 luglio torna la Notte Bianca in centroIl 16 luglio prossimo, il cuore commerciale di Livorno si animerà con la Notte Bianca, un evento che prevede l’apertura serale dei negozi e una serie... Torna l'8 maggio la Notte bianca delle chiesePisa, 2 maggio 2026 - Torna venerdì 8 maggio la Notte bianca delle chiese, un'occasione unica per visitare ben sette chiese del centro storico che... Venerdì 22 maggio. Torna la Notte Bianca delle Scuole AperteVenerdì 22 maggio torna la Notte Bianca delle Scuole Aperte, l’appuntamento dedicato alle scuole coinvolte promosso e finanziato da Roma Capitale. Il progetto consente l’apertura degli istituti durant ... euroroma.net Roma, scuole aperte di notte: il 22 maggio torna la Notte Bianca negli istituti. Oltre 120 edifici coinvolti tra centro e periferieLaboratori, concerti, mostre e presentazioni per la quarta edizione dell’evento promosso da Roma Capitale. La scuola come presidio culturale oltre l’orario delle lezioni ... orizzontescuola.it