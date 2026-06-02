Notte Bianca a Zola Predosa | si fa festa dal tramonto a notte!

Giovedì 4 giugno 2026, la Notte Bianca di Zola Predosa si svolgerà a partire dalle 19:00, arrivando alla sua 15ª edizione. L’evento si protrarrà fino a notte, coinvolgendo diverse aree del centro cittadino con iniziative e intrattenimento. La manifestazione prevede attività e spettacoli per tutta la serata, senza interruzioni programmate. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita. La festa si svolge in un contesto urbano, con strade e piazze interessate dall’evento.

Giovedì 4 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00, torna la Notte Bianca di Zola Predosa, giunta alla sua 15ª edizione. Una serata speciale dedicata al commercio locale e alla vita del territorio, che animerà il centro cittadino con un ricco programma di eventi e intrattenimento. Tra stand. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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