Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di otto chili di stupefacente nella propria abitazione. La polizia ha scoperto un vero e proprio mercato della droga domestico, gestito all’interno dell’abitazione dell’uomo. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione, che ha portato al sequestro della sostanza illegale. L’arresto è stato effettuato sul posto, in seguito alla denuncia e alle indagini condotte dagli agenti.

Un vero ‘supermercato’ della droga. Aperto in casa da un forlivese. É l’illecita folle idea di un forlivese, trovato in possesso di 8 chili di droga nella sua abitazione e arrestato dalla polizia. Lo spacciatore smerciava cocaina, hashish, mdma, e cocaina rosa. Una sostanza, quest’ultima, estremamente pericolosa. Anche letale. Tra le droghe assunte prima di morire da Liam Payne, il cantante britannico degli One Direction, c’era anche la cocaina rosa. Considerata la ‘droga delle feste’, una droga che ‘favorisce il contatto con l’altro. La cocaina rosa è anche detta ‘tusi’, ed è comunemente nota con il nome ‘droga dello sballo’. Un grammo è messo in vendita a circa 500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Market della droga in casa. Arrestato spacciatore con 8 chili di stupefacenti

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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