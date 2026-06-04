Maxi sequestro di droga a Salerno | arrestato un uomo trovati oltre 9 chili di stupefacenti

A Salerno, i carabinieri hanno arrestato un uomo durante un'operazione antidroga, trovandogli addosso oltre 9 chili di stupefacenti. L'arresto è stato effettuato dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia locale.

Importante operazione antidroga dei carabinieri a Salerno. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un uomo, identificato con le iniziali L.R., con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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