Nonno spacciatore arrestato dalla polizia | a quasi 80 anni in casa aveva un minimarket della droga
Una persona di quasi 80 anni è stata arrestata dalla polizia dopo essere stata trovata con un’attività di spaccio attiva nel suo appartamento. L’uomo gestiva una sorta di punto di distribuzione di droga nel quartiere Bruzzano, nella periferia nord di Milano. Durante le operazioni, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e vari materiali legati all’attività illecita. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare il mercato di stupefacenti nella zona.
A 79 anni gestiva una vera e propria base logistica per lo spaccio di stupefacenti nel cuore del quartiere Bruzzano, alla periferia nord di Milano. L'anziano, un italiano, è stato scoperto e arrestato dagli agenti della polizia di Stato dopo un blitz fulmineo all'interno del suo appartamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
12,000 Deaths A Year: The 90s Gun Violence Crisis That Shook Atlanta
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