Un dei rapinatori coinvolti in un furto in una gioielleria avrebbe potuto essere arrestato due mesi prima del duplice omicidio avvenuto nel 2021. La rapina si era verificata prima dell’11 giugno 2021, data in cui si è verificato il delitto. La notizia si basa su un video che evidenzia come l’individuo fosse già in stato di sospetto prima dell’evento fatale.

Per uno dei rapinatori, che aveva assaltato la gioielleria di Mario Roggero, sarebbe potuto scattare l'arresto già due mesi prima del 28 aprile 2021, giorno del duplice omicidio di Grinzane Cavour. Quel rapinatore era Andrea Spinelli e il giorno del colpo è stato ucciso da Mario Roggero. Spinelli infatti era già stato accusato di un tentativo di estorsione a un imprenditore. Per questo i carabinieri, a febbraio 2021, avevano suggerito alla Procura di chiederne l'arresto. Ma per i pm non sussistevano le esigenze cautelari e così non era stata chiesta nessuna misura al Gip. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, uno dei ladri doveva essere già in cella | Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uno dei rapinatori uccisi da Roggero doveva finire in cella due mesi prima

Caso Roggero, la rivelazione: uno dei rapinatori uccisi doveva finire in cella due mesi primaUno dei due rapinatori uccisi durante la rapina del 2021 in una gioielleria a Bra avrebbe dovuto essere arrestato due mesi prima.

Temi più discussi: Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Mario Roggero resta in carcere, no anche ai domiciliari; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese.

La figlia di Mario Roggero: Speriamo nella grazia, tengano conto dei suoi 72 anni x.com

L’Italia è uno dei Paesi più sicuri al mondo e la legittima difesa è un’eccezione (con Franco Gabrielli)Roggero, Fakir, i maranza: siamo davvero un Paese insicuro? E davvero allargare le fattispecie in cui si può uccidere qualcun altro ci aiuterà a sentirci ... fanpage.it

Mario Roggero, uno dei rapinatori uccisi doveva essere in carcere prima della rapina? | Chiesto l’arresto ma…Il retroscena svelato da Il Foglio su Mario Roggero: due mesi prima la rapina, procura di Alba disse no all'arresto di Andrea Spinelli ... ilsussidiario.net