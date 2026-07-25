Un giudice ha condannato un gioielliere coinvolto in un episodio in cui ha ucciso due rapinatori. L’avvocato penalista ha affermato che la sentenza è stata corretta, sottolineando che i giudici hanno semplicemente applicato la legge. Ha aggiunto che la politica non dovrebbe intervenire in questioni di natura giudiziaria. Nessun dettaglio sui termini della condanna o sui processi successivi è stato fornito.

«Mario Roggero? I giudici hanno solo applicato la legge». Sul caso del gioielliere che ha ucciso due rapinatori, Alessandro Moscatelli, penalista, presidente dell’Ordine degli avvocati di Vicenza, ha le idee chiare. E proprio Vicenza è osservata speciale, per la presenza del distretto della gioielleria e per alcuni precedenti che hanno lasciato il segno in tema di legittima difesa.Avvocato, in Veneto abbiamo vissuto una stagione particolare più di dieci anni fa con i casi Stacchio (assolto), Mattielli (condannato in primo grado), Birolo (assolto), Onichini (condannato). Il confine tra difesa legittima e illegittima sembra sempre molto sottile. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Mario Roggero condannato, il penalista Moscatelli: «La sentenza è corretta. La politica non invada altri campi»

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