Mario Roggero condannato a 14 anni | la sentenza che divide il Paese 

Da dilei.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato condannato a 14 anni di carcere, generando un dibattito pubblico. La sentenza ha diviso l’opinione pubblica e ha suscitato riflessioni sulla reazione in situazioni di emergenza. Un commentatore ha espresso il timore di non riuscire a mantenere la calma se si trovasse in una situazione di minaccia armata, come un'intrusione in casa o sul luogo di lavoro. La discussione si concentra sulle reazioni personali di fronte a episodi di violenza improvvisa.

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La domanda che mi faccio è una sola: e se fosse successo a me? Se qualcuno fosse entrato nel mio luogo di lavoro o in casa mia con una pistola puntata contro di me o contro le persone che amo, io so già quale sarebbe la risposta: non riuscirei a essere lucida. Non riuscirei a ragionare come sto facendo adesso, seduta davanti a una tastiera. Reagirebbero la paura, l’istinto, l’adrenalina. E se, come è accaduto a Mario Roggero, quella non fosse stata la prima volta, ma l’ennesima rapina, l’ennesima aggressione, l’ennesimo momento in cui qualcuno entra nel tuo negozio deciso a portarti via il lavoro di una vita e, forse, anche la vita, sono convinta che quella lucidità sarebbe ancora più difficile da trovare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

Video Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

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