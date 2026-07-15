Mario Roggero condannato a 14 anni per l' uccisione dei due ladri confermata la sentenza in via definitiva

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per un uomo coinvolto nell’omicidio di due ladri durante una rapina in una gioielleria nel 2021. La sentenza riguarda il processo per l’uccisione avvenuta durante l’episodio criminale. La decisione è definitiva, senza possibilità di appello. L’uomo era stato già condannato in primo grado e in appello.

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Cassazione, condannato in via definitiva Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei due ladri dopo la rapina del 2021 nella gioielleria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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