Mario Roggero condannato a 14 anni per l' uccisione dei due ladri confermata la sentenza in via definitiva
La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per un uomo coinvolto nell’omicidio di due ladri durante una rapina in una gioielleria nel 2021. La sentenza riguarda il processo per l’uccisione avvenuta durante l’episodio criminale. La decisione è definitiva, senza possibilità di appello. L’uomo era stato già condannato in primo grado e in appello.
Cassazione, condannato in via definitiva Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei due ladri dopo la rapina del 2021 nella gioielleria. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Caso Roggero: Sconto di pena in Appello. 14 anni sono ancora troppi
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