Il Partito Democratico sta pianificando una strategia per ostacolare la candidatura di Mario Calabresi a Milano. Secondo fonti interne, ci sarebbero tentativi di limitarne le possibilità di successo attraverso manovre politiche e tattiche di isolamento. Calabresi è noto per la sua determinazione e per non essere disposto a compromessi, caratteristiche che potrebbero influenzare le mosse del partito nel processo di selezione. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati ancora annunci ufficiali.

Mario Calabresi può piacere o non piacere. Comunque è un duro e un uomo di coraggio. È anche uno che non è disposto a qualsiasi compromesso. Per questo il passo in avanti che ha fatto l’altra sera verso una sua candidatura a sindaco di Milano per l’area di centrosinistra non è stato accolto favorevolmente da parecchi in zona dem, e parecchi potrebbe suonare come un eufemismo. Tutte le rilevazioni demoscopiche in circolazione lo danno largamente vittorioso su qualsivoglia candidato del centrodestra testato finora, ma questo non basta al Pd locale per farne il proprio campione. Storce il naso l’anima sinistra del partito, che sogna di fare di Milano una sorta di Bologna alla Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mario Calabresi si candida a Milano? Il Pd prepara la trappola: come lo vogliono far fuori

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