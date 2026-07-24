Il giornalista ha riferito che il sindaco di Milano sta preparando le primarie del centrosinistra. Da circa un anno circolava il nome di un possibile candidato, e ora questa persona ha confermato la propria candidatura durante un evento locale. La dichiarazione è stata fatta in una festa dell’Unità nella periferia milanese. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data delle primarie o sui candidati ufficiali.

Il suo nome come possibile candidato sindaco di Milano per il centrosinistra circola da un anno. Ora però è lui stesso ad essere venuto allo scoperto con una frase detta in una piccola festa dell’Unità della periferia milanese, a Vizzolo Predabissi. Una modalità del tutto inaspettata: Mario Calabresi ha scelto una piccola platea per dire che vorrebbe «fare qualcosa per Milano». Che è disponibile pur «aspettando» di valutare gli eventi ed eventuali chiamate in quel mondo variopinto che è attualmente il centrosinistra milanese (e non solo). Prima bisognerà però rispondere a delle domande. Ci saranno o no le primarie? E soprattutto: quanti saranno i candidati? Alla prima domanda ormai la risposta sembra essere sì. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Sindaco Milano, verso le primarie del centrosinistra. Mario Calabresi si prepara

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