Mario Calabresi, giornalista e figlio di un commissario ucciso dal terrorismo rosso, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano. La candidatura avviene in un momento in cui il campo di centro-sinistra si trova diviso sulle primarie, con alcuni partiti che non hanno ancora deciso se sostenere o meno l’eventuale percorso. La decisione di Calabresi ha suscitato discussioni interne tra gli alleati, mentre il dibattito sulle modalità di scelta del candidato continua.

Mario Calabresi, giornalista, figlio del commissario Luigi Calabresi, ucciso dal terrorismo rosso, si autocandida a sindaco di Milano. L’ex direttore di Repubblica si è proposto per le primarie che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, decidere chi rappresenterà il centrosinistra alle elezioni del prossimo anno dopo il decennio disastroso di Beppe Sala. Ma ci sono molti dubbi che si possa arrivare a una candidatura univoca. L’autocandidatura. Mario Calabresi ha rotto gli indugi alla Festa dell’Unità a Vizzolo Predabissi, mercoledì sera. “Sì, ci sto pensando”, ha affermato Calabresi rispondendo a una domanda dei colleghi. “ Mi piacerebbe fare la mia parte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mario Calabresi si autocandida a Sindaco di Milano ma c’è il rebus delle primarie: il campo largo si spacca?

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