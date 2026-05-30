Il futuro di Thuram lontano dalla Juve? I bianconeri hanno una idea precisa sul francese – VIDEO

La Juventus valuta la cessione di Thuram in estate. Il francese non è considerato incedibile e potrebbe partire se arriva un'offerta adeguata. La società ha una strategia chiara e monitorerà le proposte sul mercato. Thuram potrebbe lasciare Torino, ma solo con un’offerta che soddisfi le sue richieste. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Thuram dirà addio alla Juve in estate? Il francese non sembra essere incedibile, ma servirà una offerta importante. Le ultime. La mancata qualificazione alla prossima Champions League sta portando la Juventus a fare delle riflessioni importanti anche sulle cessioni. Uno dei calciatori che, in caso di offerta importante, potrebbe partire è sicuramente Thuram. E, nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto della situazione sul transalpino. La giornalista ha spiegato che « Thuram è un altro che potrebbe partite, ma comunque dipenderà dalle offerte. E’ un calciatore molto stimato in Inghilterra, in Germania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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