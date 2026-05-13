Lazio Inter Thuram c’è! Il francese pronto ad affiancare Lautaro Martinez in attacco A rischio Esposito

Per la finale di Coppa Italia, l’attaccante francese è stato inserito tra i titolari e dovrebbe affiancare Lautaro Martinez in attacco. La presenza di Thuram rappresenta una novità rispetto alle scelte precedenti, mentre Esposito potrebbe rimanere in panchina. La partita si gioca questa sera, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare il trofeo.

di Paolo Moramarco Lazio Inter, Thuram c’è! L’attaccante francese pronto ad affiancare Lautaro Martinez questa sera per la finale di Coppa Italia. A rischio Esposito. Marcus Thuram è tornato a disposizione di Cristian Chivu per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, dopo aver superato i problemi fisici accusati nell’allenamento di lunedì. Come riportato da Corriere dello Sport, l’attaccante francese ha rassicurato tutti, ottenendo il via libera dallo staff medico e completando l’intera rifinitura. Le probabilità di vederlo partire dal 1’ sono alte, considerando anche i suoi numeri recenti: sei gol nelle ultime sette gare, con un assist proprio contro la Lazio in campionato.🔗 Leggi su Internews24.com

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?? ?????????? ????????? ?? ????? - ????? ? INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. #LazioInter #SerieAEniLive #ForzaInte x.com

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