Marco Vichi ha selezionato 25 libri da portare con sé in un lungo viaggio in barca. La sua scelta è stata esposta nello scaffale a forma di timone del Museo Remiero di Limite sull’Arno. La collezione comprende titoli che considera essenziali per un viaggio, distribuiti su uno spazio dedicato a tema navale. La mostra si inserisce nelle iniziative del museo, che promuove la cultura legata alla navigazione e alla letteratura.

Ha scelto e assegnato allo scaffale tematico a forma di timone di navicello del Museo Remiero di Limite sull’Arno i 25 libri che porterebbe assolutamente con sé in un importante e non breve viaggio in barca. È il noto scrittore Marco Vichi (in foto) il protagonista di " Una Barca di Libri ", iniziativa museale integrata, Museo Archivio Biblioteca, che il MuRe ha varato nell’aprile scorso e che, tra le rotte più appassionanti, ha portato la Barca limitese ad approdare al porto del Salone Internazionale del Libro di Torino, nella darsena dello Stand della Regione Toscana. "La Barca di libri" valorizza la funzione del libro in navigazione come... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Vichi firma la sua“Barca di libri“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A “Little Lucy“ si parla di noir con Marco VichiAlle 18, alla Libreria Sopra La Penna di Lucignana, si terrà l'inaugurazione della sesta edizione di “Little Lucy”.

La Fiorentina di Ridolfi, proiezione del documentario di Massimo Cervelli e Marco VichiIl 6 giugno si terrà una proiezione speciale del documentario “1926-1943: La Fiorentina di Ridolfi” per celebrare il centenario della nascita della...