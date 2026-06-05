Il 6 giugno si terrà una proiezione speciale del documentario “1926-1943: La Fiorentina di Ridolfi” per celebrare il centenario della nascita della squadra. L’evento si svolge a Firenze e coincide con il centesimo anniversario della squadra. La proiezione è stata annunciata in occasione di questa ricorrenza e rappresenta un momento dedicato alla storia del club.

Firenze, 5 giugno 2026 – In occasione del 100esimo anniversario della nascita della Fiorentina, il 6 giugno si tiene una proiezione speciale, quella del documentario “ 1926-1943: La Fiorentina di Ridolfi”. Alle ore 10.30 nella sala Libero Beghi di Villa Arrivabene (piazza Alberti 1A), Massimo Cervelli e Marco Vichi, in collaborazione con il Q2, celebrano dunque il centenario con la presentazione del loro documentario che celebra i primi anni di vita della Viola, ossia la prima parte della storia gigliata, la Fiorentina di Ridolfi appunto. Dai difficili passi dopo la nascita nel 1926 alla conquista della serie A, fino alla costruzione di una grande squadra con i primi campioni, nazionali e stranieri, e poi lo stadio in cui ancora giochiamo, e l’inno che ancora cantiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La Fiorentina di Ridolfi, proiezione del documentario di Massimo Cervelli e Marco Vichi

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