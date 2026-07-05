A Little Lucy si parla di noir con Marco Vichi

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18, alla Libreria Sopra La Penna di Lucignana, si terrà l'inaugurazione della sesta edizione di “Little Lucy”. La manifestazione prevede dialoghi tra autori, con Giuseppe Di Piazza e Marco Vichi come ospiti. L'evento si svolge nel giardino letterario di Alba Donati, segnando l'apertura ufficiale di questa edizione.

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Oggi, alle 18, alla Libreria Sopra La Penna di Lucignana si inaugurano i dialoghi tra autori, che caratterizzano la sesta edizione di “ Little Lucy “, con Giuseppe Di Piazza e Marco Vichi ospiti nel giardino letterario di Alba Donati. Due interpreti del noir si incontrano per la prima volta, a Lucignana. Giuseppe Di Piazza, con ”Giallo come lo zolfo“ (HarperCollins), riporta in libreria Leo Solinas, il giovane cronista di nera della drammatica Palermo degli anni ‘80. Nemmeno in vacanza alle Eolie, Solinas riesce a riposarsi, il ritrovamento di un cadavere riporta alla luce un fatto di sangue che risale all’800, quando l’isola di Vulcano era di proprietà di un uomo venuto dalla Scozia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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