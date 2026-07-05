A Little Lucy si parla di noir con Marco Vichi
Alle 18, alla Libreria Sopra La Penna di Lucignana, si terrà l'inaugurazione della sesta edizione di “Little Lucy”. La manifestazione prevede dialoghi tra autori, con Giuseppe Di Piazza e Marco Vichi come ospiti. L'evento si svolge nel giardino letterario di Alba Donati, segnando l'apertura ufficiale di questa edizione.
Oggi, alle 18, alla Libreria Sopra La Penna di Lucignana si inaugurano i dialoghi tra autori, che caratterizzano la sesta edizione di “ Little Lucy “, con Giuseppe Di Piazza e Marco Vichi ospiti nel giardino letterario di Alba Donati. Due interpreti del noir si incontrano per la prima volta, a Lucignana. Giuseppe Di Piazza, con ”Giallo come lo zolfo“ (HarperCollins), riporta in libreria Leo Solinas, il giovane cronista di nera della drammatica Palermo degli anni ‘80. Nemmeno in vacanza alle Eolie, Solinas riesce a riposarsi, il ritrovamento di un cadavere riporta alla luce un fatto di sangue che risale all’800, quando l’isola di Vulcano era di proprietà di un uomo venuto dalla Scozia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Argomenti più discussi: Domenica 5 luglio a Lucignana il quarto appuntamento della sesta edizione di Little Lucy; Little Lucy, il noir italiano arriva alla Libreria sopra la Penna con Di Piazza e Vichi; Coreglia in festa. Da Vito Teti alla cena rionale; È Vito Teti il vincitore del Premio Libreria sopra la Penna – Pia Pera.
Domenica 5 luglio alle ore 18.00 al giardino della Libreria Sopra la Penna il quarto incontro di ‘Little Lucy. Un festival letterario piccolo così’! Giuseppe Di Piazza, autore di ‘Giallo come lo zolfo’ HarperCollins Italia, e Marco Vichi, autore di ‘È di te che si parla’ facebook
Ho finito WA2, non sono ancora riuscito a superare il dramma emotivo. Voglio leggere un'altra lunga VN che sia emotivamente pesante. Clannad o Little Busters per la prossima tappa? reddit
A Little Lucy si parla di noir con Marco VichiOggi, alle 18, alla Libreria Sopra La Penna di Lucignana si inaugurano i dialoghi tra autori, che caratterizzano la ... lanazione.it
Altro pensiero random della notte, molti dimenticano che la mattina del 12 Agosto alle 10 mamma Rita chiamò al telefono Marco la cui cella telefonica era situata a Brunico Pensateci prima di fare ipotesi fantasiose sul 12, perché sono completamente fuori luo x.com