Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si sta delineando attraverso un approccio basato sul dialogo e sulla fiducia. Il tecnico, pur mantenendo un atteggiamento aperto, non concede sconti sulle regole e sui principi di disciplina. La squadra sta adattando le proprie dinamiche alle direttive di Allegri, che insiste sull’importanza del rispetto delle regole senza compromessi. Finora, il metodo di lavoro si sta sviluppando in questa direzione, con attenzione alla comunicazione e alla coesione interna.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri sta iniziando a mostrare i primi tratti del proprio metodo di lavoro. Il tecnico punta molto sul dialogo e sulla fiducia. Allo stesso tempo, però, pretende serietà e rispetto delle regole. A descriverne il carattere è stato Federico Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex portiere ha sottolineato come Allegri sappia concedere libertà al gruppo, ma senza tollerare cali di attenzione o atteggiamenti poco professionali. Marchetti ha spiegato: “Il mister è più aperto al dialogo, ti dà, ma se vede che te ne approfitti poi diventa anche lui bello tosto. Quindi dà fiducia, ma se vede che sgarri poi sono dolori”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Marchetti: “Allegri dialoga, ma sulle regole non fa sconti”

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