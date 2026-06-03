Allegri vuole Rabiot al Napoli ma il Milan non fa sconti | la strategia rossonera che blocca il mercato azzurro

Il tecnico del Napoli ha richiesto ufficialmente l'acquisto di Adrien Rabiot per rafforzare il centrocampo nella prossima stagione. Il Milan, però, ha deciso di non fare sconti e sta bloccando il mercato in entrata per i giocatori che interessano alla squadra azzurra. La trattativa tra il Napoli e il giocatore non è ancora definita, mentre i rossoneri mantengono ferme le loro posizioni.

Il tecnico Massimiliano Allegri, appena insediatosi sulla panchina del Napoli, ha chiesto ufficialmente alla dirigenza azzurra l’acquisto di Adrien Rabiot per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’allenatore livornese ha individuato nel francese il profilo d’esperienza internazionale ideale per affrontare il palcoscenico della Champions League, una vetrina che la squadra campana può garantire a differenza del Milan, rimasto fuori dall’Europa che conta. Il centrocampista è da sempre un pupillo del mister, che lo ha già inserito in cima alla lista dei desideri consegnata al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Allegri vuole Rabiot (anche) a Napoli: il Milan però non fa sconti

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