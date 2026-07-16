Calciomercato Roma Nusa profilo perfetto per Gasperini | ma il Lipsia non fa sconti

Continua l’eterna ricerca dell ‘esterno sinistro per la Roma del futuro. L’ultima stagione ha visto quella porzione di campo essere occupata da calciatori adattati come Pellegrini, Soulé e addirittura Cristante, ma la società vuole definitivamente regalare a Gasperini l’esterno tanto atteso. Uno dei profili più interessanti del mercato europeo è Antonio Nusa – che i Friedkin seguono con grande attenzione – reduce da un ottimo Mondiale al fianco di Haaland. Trattativa con il giocatore e concorrenza inglese. Negli scorsi giorni, stando a quanto riportato da Il Romanista, la Roma avrebbe intavolato una trattativa con il team del classe 2005, proponendo un contratto sulla base di 3,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Calciomercato Roma, Gasperini sceglie Nusa: Soulé può partireNell’ambito del calciomercato, si fa strada la decisione del tecnico di indicare Nusa come possibile nuovo acquisto per la squadra.

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Temi più discussi: Calciomercato Roma: i giallorossi tornano su Nusa, ma la concorrenza dalla Premier League è alta; Calciomercato Roma: caccia all'esterno, tutti i nomi; Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra: interesse per Nusa, ma la concorrenza è folta; Roma, Nusa si allontana: Arsenal e Liverpool irrompono, la concorrenza fa paura.

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Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra: interesse per Nusa, ma la concorrenza è foltaAntonio Nusa è da tempo uno dei nomi sul taccuino del Napoli per il calciomercato. Il Lipsia lo valuta 60 milioni di euro. tuttonapoli.net

Calciomercato Roma, con la Champions puoi sognare: da Nusa a Summerville, gli obiettivi di GasperiniTre sono i ruoli che il tecnico intende rinforzare: l'esterno offensivo a sinistra, quello a destra più il terzino mancino. A questi se ne potrebbe aggiungere un quarto se Koné dovesse essere ... ilmessaggero.it