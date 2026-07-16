Calciomercato Roma Nusa profilo perfetto per Gasperini | ma il Lipsia non fa sconti
La Roma cerca un esterno sinistro per la prossima stagione, con Nusa come candidato ideale secondo le valutazioni del tecnico. Tuttavia, il Lipsia, club proprietario del giocatore, non intende fare sconti sul prezzo. La società giallorossa ha utilizzato in passato calciatori adattati in quella posizione, ma ora punta a un acquisto mirato. La trattativa per Nusa resta in corso, con il Lipsia che mantiene la sua posizione sui costi.
Continua l’eterna ricerca dell ‘esterno sinistro per la Roma del futuro. L’ultima stagione ha visto quella porzione di campo essere occupata da calciatori adattati come Pellegrini, Soulé e addirittura Cristante, ma la società vuole definitivamente regalare a Gasperini l’esterno tanto atteso. Uno dei profili più interessanti del mercato europeo è Antonio Nusa – che i Friedkin seguono con grande attenzione – reduce da un ottimo Mondiale al fianco di Haaland. Trattativa con il giocatore e concorrenza inglese. Negli scorsi giorni, stando a quanto riportato da Il Romanista, la Roma avrebbe intavolato una trattativa con il team del classe 2005, proponendo un contratto sulla base di 3,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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