Il candidato sindaco di Milano ha dichiarato che le primarie devono coinvolgere tutta la città, evitando discorsi ideologici che rischiano di dividere. Ha affermato che il nome Calabresi è autorevole e rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Riguardo alle modalità di voto, ha sottolineato che il modello non deve essere quello di New York, e che il centro-sinistra a Milano vince quando si rivolge a tutti i cittadini, non solo agli elettori più ideologizzati.

Le primarie non devono essere un’occasione per accarezzare i nostri elettori, con le proposte ideologiche rischiamo di perdere, e a Milano il centrosinistra vince quando riesce parlare a tutti». Pierfrancesco Maran conosce bene Milano, la politica e il centrosinistra. Ex assessore, ora è europarlamentare, presiede la Commissione ambiente e per una ricerca Eu Matrix è l’italiano più influente dell’aula, il 28esimo in assoluto. Maran, si occupa ancora di Milano?«La vedo con occhi diversi, da pendolare e non più da amministratore, ma continuo a sentirmi coinvolto nella vita della mia città. Durante lo scorso inverno ho promosso un ciclo di incontri intitolato “Milano ti ascolto” e sto scrivendo il report finale, un contributo di idee che spero venga considerato nel programma del futuro sindaco». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Maran e il sindaco di Milano: «Calabresi è un nome autorevole, parla a tutta la città. Sì alle primarie, il modello non è New York»

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Mario Calabresi si autocandida a Sindaco di Milano ma c’è il rebus delle primarie: il campo largo si spacca?Mario Calabresi, giornalista e figlio di un commissario ucciso dal terrorismo rosso, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano.

Sindaco Milano, verso le primarie del centrosinistra. Mario Calabresi si preparaIl giornalista ha riferito che il sindaco di Milano sta preparando le primarie del centrosinistra.

Si parla di: Maran e il sindaco di Milano: Calabresi è un nome autorevole, parla a tutta la città. Sì alle primarie, il modello non è New York; Chi è Mario Calabresi, possibile candidato sindaco di Milano alle primarie: età, carriera, famiglia e idee per la città.

Maran e il sindaco di Milano: Calabresi è un nome autorevole, parla a tutta la città. Sì alle primarie, il modello non è New YorkLe primarie non devono essere un’occasione per accarezzare i nostri elettori, con le proposte ideologiche rischiamo di perdere, e a Milano il centrosinistra vince quando riesce parlare a tutti. milano.corriere.it