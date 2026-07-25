Durante la manifestazione No Tav in Valle di Susa, alcuni attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze di polizia che proteggevano il cantiere di San Didero. La protesta ha coinvolto alcune centinaia di persone appartenenti alla fazione più antagonista del movimento. Si registrano oltre 60 feriti tra agenti e manifestanti, secondo le fonti ufficiali. La tensione si è protratta per diverse ore, con scontri e blocchi stradali.

In Valle di Susa, provincia di Torino, momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni: "Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell'Ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato". Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani giudica la manifestazione una "guerriglia vergognosa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestazione No Tav, assaltato il cantiere di Chiomonte | Lancio di pietre e bombe carta contro la polizia alla marcia in Valle di Susa | "Oltre 60 feriti"

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