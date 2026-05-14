La Toscana si prepara a un’altra giornata segnata dal maltempo, con temporali e venti forti che interessano varie zone della regione. Un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico sta provocando piogge e temporali intensi, determinando la proroga dell’allerta gialla fino a venerdì 15 maggio. La situazione meteorologica rimane instabile e le precipitazioni colpiranno quasi l’intera regione, secondo le previsioni delle autorità competenti. Le condizioni del tempo sono monitorate costantemente per aggiornamenti.

FIRENZE – Ancora instabilità sulla Toscana per la giornata di domani, venerdì 15 maggio 2026, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. L’area di bassa pressione si sposterà successivamente verso est nella giornata di sabato. La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento e mareggiate per costa centro settentrionale, aree centrali e appenniniche settentrionali fino alle 6 di domani, venerdì. Inoltre ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: temporali e vento forte, allerta gialla proprogata a venerdì 15. Ecco dove

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