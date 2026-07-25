Malta riceve sostegno dall’Unione Europea dopo i danni della tempesta Harry

Malta riceve aiuti dall’Unione Europea dopo le tempeste devastanti. LA VALLETTA (MALTA)(ITALPRESSMNA) – Dopo le terribili tempeste che hanno colpito l’Europa all’inizio dell’anno, Malta è tra i Paesi che beneficeranno di un significativo sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea. Questi fondi sono fondamentali per avviare la ricostruzione e migliorare la resilienza infrastrutturale dell’arcipelago. Finanziamenti per la ricostruzione nel Mediterraneo. La Commissione Europea ha ufficialmente approvato pagamenti anticipati per un ammontare complessivo di 103,6 milioni di euro, all’interno del contesto del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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