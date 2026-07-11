Durante una riunione dei ministri dell’Agricoltura dei Paesi MED9 a Zara, in Croazia, Malta ha chiesto una maggiore flessibilità nelle future politiche agricole dell’Unione Europea. La richiesta è stata presentata come una necessità per adattarsi meglio alle specificità nazionali e alle condizioni locali. La discussione ha coinvolto rappresentanti di nove paesi mediterranei, senza ulteriori dettagli su decisioni o accordi presi.

Malta Richiede Maggiore Flessibilità nelle Politiche Agricole dell’UE. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Durante la riunione dei ministri dell’Agricoltura dei Paesi MED9 a Zara, in Croazia, Malta ha sollevato la necessità di una maggiore flessibilità nelle future politiche agricole dell’Unione Europea. Questa richiesta è stata presentata dal ministro dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, Anton Refalo, e mira a rispondere alle sfide specifiche del settore agricolo maltese. Esigenze Specifiche dell’Agricoltura Maltese. Il ministro Refalo ha delineato le peculiarità dell’agricoltura maltese, evidenziando il ricambio generazionale come un fattore cruciale per garantire un futuro sostenibile al settore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta richiede maggiore flessibilità nelle politiche agricole future dell’Unione Europea.

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