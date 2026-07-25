Due cittadini hanno salvato una persona colta da malore lungo un sentiero, grazie alla loro prontezza e conoscenza di tecniche di primo soccorso. La presenza di defibrillatori pubblici ha contribuito a un intervento tempestivo. L'evento si è verificato in un’area non immediatamente accessibile ai mezzi di emergenza. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute della persona soccorsa.

È ancora vivo grazie al coraggio e alla preparazione di due cittadini e alla sempre più diffusa presenza dei defibrillatori in città e paesi. L’abilità di due cittadini preparati ha fatto quindi la differenza, e un ruolo decisivo lo ha giocato la cultura del primo soccorso, fatta di defibrillatori di comunità e di un’efficiente gestione delle emergenze. La giornata di lunedì scorso inizia, per una coppia di ciclisti proveniente da Monghidoro, con una tranquilla escursione lungo i sentieri di Monte Sole. Tutto procede per il meglio fino a quando, verso mezzogiorno, l’uomo si accascia a terra, colpito da un malore improvviso nei pressi del celebre camping naturista ‘Ca’ Le Scope’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore sul sentiero, salvato da due cittadini

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