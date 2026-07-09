Un giovane di 19 anni è stato soccorso dopo aver trascorso sette ore senza acqua sul monte Capanne. Durante l’escursione, ha accusato un malore e ha avuto bisogno di un intervento di salvataggio con l’elicottero. La persona si trovava in difficoltà sulla vetta dell’Isola d’Elba, dove ha passato diverse ore prima di essere recuperata.

Portoferraio (Isola d’Elba), 9 luglio 2026 – Paura nel pomeriggio per un 19enne che si è trovato in seria difficoltà sul monte Capanne, la principale vetta dell’ Isola d’Elba. Finita la scorta d’acqua. Il giovane escursionista è stato colto da un malore mentre stava attraversando un tratto impervio e particolarmente esposto e ha subito una prolungata esposizione al sole cocente; il 19enne era in cammino da circa sette ore e aveva terminato le scorte di acqua. Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è così intervenuto per il soccorso: è stato attivato l’ elisoccorso regionale Pegaso 2, di stanza a Grosseto, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sette ore di cammino e acqua finita, 19enne colto da malore sul monte Capanne. Salvato con l’elicottero

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