Durante una partita di calcetto, un uomo ha avuto un malore improvviso. Due medici presenti sul campo sono intervenuti prontamente, stabilizzandolo. È stato successivamente portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore. I soccorritori e i medici hanno agito in modo rapido, evitando che la situazione peggiorasse. La partita si è interrotta mentre i soccorsi erano in corso.

Bologna, 9 luglio 2026 –?????Un calcio al pallone insieme agli amici, tra scherzi e risate, nella speranza di gonfiare la rete con un gol prima di tornare in spogliatoio. Un momento di condivisione come tanti altri che però, poco prima del fischio finale, si è invece trasformato all’improvviso in un incubo, seminando il panico in campo: uno dei giocatori, Cesareromano Corti, avvocato di 59 anni, si è improvvisamente accasciato a terra, colpito da un arresto cardiaco. Un malore improvviso, gestito dal rapido intervento di due medici che – forse per mano del destino – in quel momento si trovavano impegnati in un altro torneo a soli pochi metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ha un malore mentre giocava a calcetto: salvato da due medici e uno lo opera al cuore

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