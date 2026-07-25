Malore mentre nuota Muore Fabrizio Toninelli Era un big dell’informatica

Durante una nuotata, un uomo di 73 anni è morto a causa di un malore in acqua. L’imprenditore, molto conosciuto nel settore informatico, si trovava in una località balneare quando si è sentito male. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di soccorso o cause specifiche. La notizia si è diffusa rapidamente tra le persone presenti, che hanno assistito alla scena.

Una nuotata come tante altre, ignaro che purtroppo sarebbe stata l’ultima. È morto così, per un malore in acqua, Fabrizio Toninelli (nella foto), imprenditore lodigiano di 73 anni molto noto nell’informatica. La tragedia si è consumata ieri alle 12,30 al bagno "Magico Mare" di Tonfano, di cui era cliente da 30 anni. Toninelli era in spiaggia con la moglie e ha deciso di farsi un tuffo refrigerante. Da nuotatore esperto si è spinto verso le boe ma una decina di minuti dopo qualcuno ha notato il suo corpo galleggiare e ha lanciato l’allarme. Il bagnino del "Magico Mare" e quello dell’"Internazionale" lo hanno raggiunto con i pattini e riportato a riva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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