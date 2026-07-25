Malore mentre nuota Muore Fabrizio Toninelli Era un big dell’informatica

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una nuotata, un uomo di 73 anni è morto a causa di un malore in acqua. L’imprenditore, molto conosciuto nel settore informatico, si trovava in una località balneare quando si è sentito male. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di soccorso o cause specifiche. La notizia si è diffusa rapidamente tra le persone presenti, che hanno assistito alla scena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuotata come tante altre, ignaro che purtroppo sarebbe stata l’ultima. È morto così, per un malore in acqua, Fabrizio Toninelli (nella foto), imprenditore lodigiano di 73 anni molto noto nell’informatica. La tragedia si è consumata ieri alle 12,30 al bagno "Magico Mare" di Tonfano, di cui era cliente da 30 anni. Toninelli era in spiaggia con la moglie e ha deciso di farsi un tuffo refrigerante. Da nuotatore esperto si è spinto verso le boe ma una decina di minuti dopo qualcuno ha notato il suo corpo galleggiare e ha lanciato l’allarme. Il bagnino del "Magico Mare" e quello dell’"Internazionale" lo hanno raggiunto con i pattini e riportato a riva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

malore mentre nuota muore fabrizio toninelli era un big dell8217informatica
© Lanazione.it - Malore mentre nuota. Muore Fabrizio Toninelli. Era un big dell’informatica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Toninelli morto, il fondatore della software house «Zucchetti Spa» stroncato da un malore mentre nuotavaUn uomo di 73 anni è morto venerdì mattina mentre nuotava al largo di Marina di Pietrasanta, in Versilia, a causa di un malore improvviso.

Morto mentre nuotava. Addio a Fabrizio Toninelli fondatore di ZucchettiFabrizio Toninelli, 73 anni, è morto ieri a Marina di Pietrasanta mentre nuotava.

Argomenti più discussi: Malore mentre nuota. Muore Fabrizio Toninelli. Era un big dell’informatica; Lutto nel Lodigiano | il manager Fabrizio Toninelli stroncato da un malore in vacanza Professionista brillante e all’avanguardia.

muore fabrizio toninelli malore mentre nuota muoreMalore mentre nuota. Muore Fabrizio Toninelli. Era un big dell’informaticaLa tragedia al bagno Magico Mare di Tonfano, che frequentava da decenni. L’imprenditore aveva 73 anni. Diresse la Zucchetti e fondò PA digitale. lanazione.it

muore fabrizio toninelli malore mentre nuota muoreMuore mentre fa il bagno a Marina di Pietrasanta. La vittima è Fabrizio Toninelli, cofondatore di ZucchettiIl 73enne è stato portato a riva dai bagnini, anche dei medici tra i passanti hanno fatto il possibile ma per il turista lombardo non c’era più nulla da fare ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web