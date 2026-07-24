Andrea Pirlo è vicino a diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana. L’accordo dovrebbe avere una durata fino al 2030, salvo imprevisti. I dettagli dell’intesa sono ancora in fase di definizione, ma le trattative sono in corso. La scelta di Pirlo come tecnico della nazionale si basa su un’intesa che sembra ormai raggiunta. Nei prossimi giorni si attende l’annuncio ufficiale dell’accordo tra le parti.

di Francesco Spagnolo Pirlo è sempre più vicino alla panchina dell’Italia. A meno di clamorose sorprese, l’accordo dovrebbe durare fino al 2030. Ecco i dettagli. La svolta per la panchina azzurra muove i suoi primi passi dopo il no di Guardiola: la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha avviato dialoghi diretti con Andrea Pirlo per affidargli la guida della Nazionale maggiore. La scelta dei vertici federali nasce dalla ferma volontà di inaugurare un ciclo di rifondazione tattica e strutturale, puntando su un profilo di rilievo internazionale in grado di coniugare modernità di pensiero, autorevolezza ed una visione strategica ad ampio raggio. Un contratto quadriennale proiettato verso il Mondiale 2030 rappresenta il cuore della trattativa tra la FIGC e e l’ex Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pirlo ad un passo dalla panchina dell’Italia: i dettagli dell’accordo con l’ex Juve

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