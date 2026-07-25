L’opposizione ha criticato la decisione di destinare spazi di lusso per clienti molto ricchi in un progetto di scuola internazionale a Mombello. Le opposizioni, sia in consiglio provinciale che comunale, avevano espresso perplessità e richiesto una soluzione più adatta alle esigenze del territorio. La questione riguarda la destinazione di alcuni spazi e la modalità di realizzazione dell’intervento. Finora non sono stati annunciati cambiamenti o ulteriori sviluppi ufficiali.

Sulla scuola internazionale a Mombello ci sono le perplessità dell’opposizione in consiglio provinciale e in consiglio comunale, che puntavano ad una soluzione condivisa e più rispondente alle necessità del territorio. "Il progetto per la riqualificazione delle aree di Mombello deve avere ricadute sociali concrete sul territorio", dice Vincenzo Di Paolo, capogruppo di Brianza Rete Comune, all’opposizione in Provincia, rilanciando i dubbi espressi dai tre gruppi d’opposizione in consiglio comunale a Limbiate, ovvero Pd, Movimento 5 stelle e Limbiate Solidale. "Mombello – dice il capogruppo – può diventare una cittadella scolastica, ma bisogna stare attenti al rischio di generare una scuola di serie A e una scuola di serie B, con spazi di lusso per super ricchi che si rinchiudono nei propri recinti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ma l’opposizione alza gli scudi : "Spazi di lusso per super ricchi"

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