Un importante manager del settore del lusso ha annunciato un piano per risollevare i conti di un grande gruppo internazionale. La strategia prevede di ridimensionare le aree meno redditizie, come alcuni segmenti di moda, e concentrarsi su prodotti di alta gamma come gioielli e accessori di lusso. L’obiettivo è attirare clienti molto ricchi, puntando su prodotti di lunga durata e di alta qualità. La crisi nel mercato globale e in Cina ha reso necessarie queste scelte.

Non ci sono formule magiche per salvare un colosso del lusso quando il mercato globale rallenta e la Cina frena bruscamente. C’è, piuttosto, un rigore quasi matematico. È questo l’approccio con cui Luca de Meo, ceo di Kering, ha stilato il suo attesissimo piano industriale “ ReconKering “. Nel mondo post-Covid, dopo anni di crescita drogata dai mercati asiatici, dal turismo, dall’aumento dei prezzi e da una desiderabilità data quasi per scontata, la moda non basta più. O almeno: non basta più da sola, non basta più come racconto generico, non basta più se dietro non c’è una macchina industriale capace di produrre margini, desiderio, controllo della distribuzione e nuovi mercati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tagliare dove la moda non rende più, salvare Gucci e vendere ai super ricchi longevità e gioielli: il piano del super manager De Meo per risollevare i conti di Kering

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