L'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Esposito ha confessato | trovato con il cellulare della vittima

Un uomo di 26 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato per l'omicidio di Luigi Esposito. È stato trovato in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. L'uomo ha confessato di aver commesso il delitto. La polizia ha fermato l’individuo nella notte e ha sequestrato gli oggetti riconducibili alla vittima. La relazione tra l’arrestato e la vittima era nota da tempo.

L'uomo fermato nella notte per l'assassino di Luigi Esposito è un tunisino di 26 anni, che da tempo conosceva la vittima. L'uomo è stato trovato in possesso del cellulare e della carta di credito del giornalista ucciso e ha confessato l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fermato un uomo per l' omicidio di Luca Esposito

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