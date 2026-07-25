L'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Esposito ha confessato | trovato con il cellulare della vittima

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 26 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato per l'omicidio di Luigi Esposito. È stato trovato in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. L'uomo ha confessato di aver commesso il delitto. La polizia ha fermato l’individuo nella notte e ha sequestrato gli oggetti riconducibili alla vittima. La relazione tra l’arrestato e la vittima era nota da tempo.

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L'uomo fermato nella notte per l'assassino di Luigi Esposito è un tunisino di 26 anni, che da tempo conosceva la vittima. L'uomo è stato trovato in possesso del cellulare e della carta di credito del giornalista ucciso e ha confessato l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fermato un uomo per l' omicidio di Luca Esposito

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