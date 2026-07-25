Nella notte, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 26 anni in un casolare abbandonato vicino al luogo del ritrovamento. L’uomo, che si trovava nascosto, ha confessato. Il corpo di Luca Esposito, giornalista, è stato trovato carbonizzato nelle vicinanze.

Il blitz è scattato nella nottata di ieri, in un casolare abbandonato nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Luigi "Luca". 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo di 26 anni: era nascosto in un casolare abbandonato, ha confessato

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Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonato

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Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonatoNella notte è stato arrestato un uomo nascosto in un casolare abbandonato vicino al luogo del ritrovamento del corpo di un giornalista ucciso a Eboli.

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