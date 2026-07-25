Il momento più atteso dall’intera Terra di Mezzo è finalmente arrivato, regalando ai fan uno degli appuntamenti più spettacolari dell’intero San Diego Comic-Con. Durante l’attesissimo panel targato Amazon, Prime Video ha presentato in anteprima mondiale il primo avvincente teaser trailer della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie evento, prodotta da Amazon MGM Studios e considerata il vero fiore all’occhiello del catalogo streaming, farà il suo ritorno globale il prossimo 11 novembre. I nuovi episodi trasporteranno gli spettatori nel cuore palpitante della War of the Elves and Sauron, una fase storica drammatica e cruenta che segnerà in maniera irreversibile il destino di tutte le razze della Terra di Mezzo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - L’Unico Anello prende forma tra le fiamme: il trailer de Gli Anelli del Potere 3 annuncia la guerra totale dal Comic-Con

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