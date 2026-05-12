Gli Anelli del Potere 3 | Sauron e l’Unico Anello torneranno da novembre su Prime Video

La terza stagione de Gli Anelli del Potere arriverà su Prime Video l’11 novembre, confermando il ritorno di Sauron e dell’Unico Anello nella serie. La notizia è stata comunicata durante l’annuale presentazione Upfront di Amazon e successivamente riportata da Deadline. La produzione continuerà a esplorare le vicende ambientate nella Terra di Mezzo, con nuovi episodi previsti per la piattaforma di streaming.

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Durante l’annuale presentazione Upfront di Amazon, seguito da Deadline stanotte, Prime Video ha confermato che la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà il prossimo 11 novembre. Il colosso dello streaming punta tutto sul franchise fantasy, confermandolo come uno dei titoli di punta del proprio catalogo globale. La terza stagione de Gli Anelli del Potere uscirà l’11 novembre 2026 su Prime Video. Il successo della serie non accenna a diminuire: la prima stagione detiene ancora il record come miglior debutto nella storia della piattaforma, mentre la seconda si è confermata saldamente nella Top 5 delle stagioni di ritorno più viste di sempre.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Gli Anelli del Potere 3: Sauron e l’Unico Anello torneranno da novembre su Prime Video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gli Anelli del Potere 3: la serie tornerà prima del previsto su Prime Video?Gli episodi inediti del progetto prodotto da Amazon ispirandosi ai romanzi di Tolkien potrebbero debuttare prima della fine dell'anno. Gli Anelli del Potere 3: uscita anticipata? Le nuove indiscrezioni sulla serie Prime VideoOttime notizie per i fan di Tolkien: la terza stagione della serie Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, arriverà molto... Argomenti più discussi: IL SIGNORE DEGLI ANELLI - GLI ANELLI DEL POTERE, la data di uscita della terza stagione della serie fantasy di Prime Video; Fourth Wing, la nuova serie fantasy Amazon che batterà 10-1 Gli Anelli del Potere; Gli Anelli del Potere, Stagione 3: la data di uscita, la sinossi e il cast confermato; Stregoni de Il Signore degli Anelli: ecco chi è il più potente in assoluto - Aggiornata. Roberta Gambardella (@Roberta_Gmb) / Posts / X x.com Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 infiamma Prime Video, il viaggio nella Terra di Mezzo continua. Niente sarà come primaLa terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriva a novembre su Prime Video, tra nuove battaglie, pericoli e l’ascesa di Sauron. libero.it