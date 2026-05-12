Gli Anelli del Potere 3 | data ufficiale e piano di Sauron per l’Unico Anello ecco la nuova foto

La terza stagione della serie ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli sarà disponibile dal 11 novembre 2026, secondo l’annuncio ufficiale di Amazon. La produzione si concentra sul piano di Sauron riguardo l’Unico Anello, e è stata diffusa anche una nuova foto che anticipa i prossimi sviluppi narrativi. La serie continua a essere distribuita in tutto il mondo, mantenendo grande attenzione tra i fan.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Amazon ha ufficialmente annunciato che la terza stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà in tutto il mondo l’11 novembre 2026. La notizia, svelata durante la presentazione agli inserzionisti a New York, conferma che il nuovo capitolo arriverà già quest’anno; per l’occasione, è stata diffusa anche una nuova immagine di Sauron, interpretato da Charlie Vickers, che appare con indosso una corona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video (@primevideo) La storia riprenderà diversi anni dopo gli eventi conclusivi della seconda stagione, portando gli spettatori nel cuore della guerra tra gli Elfi e Sauron.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Gli Anelli del Potere 3: data ufficiale e piano di Sauron per l’Unico Anello, ecco la nuova foto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gli Anelli del Potere 3: Sauron e l’Unico Anello torneranno da novembre su Prime VideoDurante l’annuale presentazione Upfront di Amazon, seguito da Deadline stanotte, Prime Video ha confermato che la terza stagione de Il Signore degli... Gli Anelli del Potere 3, svelate la data d’uscita e la prima immagine di SauronPrime Video ha finalmente reso noto quando sarà possibile vedere la terza stagione della serie tratta dalle appendici de Il Signore degli Anelli di... Argomenti più discussi: IL SIGNORE DEGLI ANELLI - GLI ANELLI DEL POTERE, la data di uscita della terza stagione della serie fantasy di Prime Video; Fourth Wing, la nuova serie fantasy Amazon che batterà 10-1 Gli Anelli del Potere; Gli Anelli del Potere, Stagione 3: la data di uscita, la sinossi e il cast confermato; Stregoni de Il Signore degli Anelli: ecco chi è il più potente in assoluto - Aggiornata. Prima immagine da 'Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere' Stagione 3 (Debutta l'11 novembre) reddit Roberta Gambardella (@Roberta_Gmb) / Posts / X x.com Gli anelli del potere 3, svelata la data di uscita: cosa succederà nella terza stagioneGli Anelli del Potere 3 uscirà l’11 novembre 2026 su Prime Video: la notizia è ufficiale. Scopri tutte le anticipazioni sulla trama e il cast della nuova stagione della serie fantasy ispirata all'un ... tag24.it