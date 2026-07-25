A circa 10 minuti dal casello, lungo l’autostrada A19 tra Palermo e Catania, si trova un ristorante specializzato in cucina locale. La struttura si distingue per l’ambiente accogliente e l’offerta di piatti tipici preparati con ingredienti freschi. La posizione rende facile raggiungerla durante un viaggio tra le due città, offrendo una pausa per mangiare bene prima di proseguire il percorso.

Per la Sicilia, l'autostrada A19 ha un significato importantissimo: sino al 1975, Palermo e Catania - le due capitali della grande isola - erano collegate da strade statali mentre ora c'è una tratta autostradale di 200 km che le collega attraversando l'entroterra e collegando anche varie località interne tra cui i capoluoghi di provincia Caltanissetta ed Enna. Tecnicamente l'A19 fa parte delle strade europee E25 nel tratto Palermo-Buonfornello ed E932 nel tratto Buonfornello-Catania. Il viaggio non è lungo - a meno di lavori in corso o incidenti, evidentemente ed è un'ottima occasione per scoprire qualche lato della cucina siciliana che resta tra le più ricche e varie del Paese, grazie a una contaminazione millenaria con i popoli del Mediterraneo ma anche con francesi, spagnoli, nordici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lungo l'A19 da Palermo a Catania, mangiare bene a 10 minuti dal casello

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