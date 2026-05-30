Lungo l'autostrada A1, a circa 10 minuti dal casello, ci sono diversi locali dove mangiare bene. La zona offre opzioni per chi percorre l'Autosole da Milano a Napoli o preferisce fare una sosta per un pasto. Le strutture sono accessibili e si trovano lungo il percorso, ideali per una pausa senza allontanarsi troppo dall'autostrada. Nessuna indicazione di marchi specifici, solo locali che si trovano lungo il tracciato.

Questo non è un pezzo che interesserà gli amanti del 'casello-casello' ossia i guidatori poco propensi a fermarsi durante il viaggio anche solo per bere un caffé o sgranchirsi le gambe (il che sulle lunghe distanze è doveroso, tra l'altro). Invece abbiamo voluto rendere felici quanti non hanno fretta per loro abitudine o in un viaggio lungo la più battuta arteria nazionale - l'A1 Milano-Napoli che tutti chiamiamo Autosole - decidono per una sosta uscendo dall'autostrada e percorrendo solo qualche km, al massimo una decina. Il più classico dei detour fuori casello fa bene al palato, fa bene all'umore e l'unico aspetto da tenere presente è limitarsi nel consumo di alcolici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lungo l'autostrada A1, mangiare bene a 10 minuti dal casello

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