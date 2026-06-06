Lungo l' autostrada A14 mangiare bene a 10 minuti dal casello

Lungo l'autostrada A14, a circa 10 minuti dal casello, ci sono diversi locali dove è possibile mangiare bene. La selezione include ristoranti e trattorie adatti a chi percorre l'Adriatica da Bologna a Taranto e desidera una sosta gastronomica.

Dire A14 non basta a chi non la frequenta per lavoro, ma basta citare l'Adriatica e milioni di italiani capiscono al volo che si tratta dell'autostrada delle vacanze per eccellenza, vuoi perchè per ampi tratti si affaccia proprio sul mare vuoi perchè il traffico commerciale non è paragonabile a quello dell'A4 e dell'A1. Va detto che la A14 non è un blocco monolitico: tecnicamente unisce la Bologna-Canosa, la tratta Canosa-Bari dell'autostrada Napoli-Bari e la tratta Bari-Taranto dell'incompiuta autostrada jonica Bari-Taranto-Sibari. Si tratta di 743 km dove lo spartiacque è il confine tra Marche e Abruzzo e il traffico diminuisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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