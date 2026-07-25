Il contratto di Lukaku scade tra un anno, ma il giocatore non vuole restare come riserva a Hojlund. Il Napoli, invece, aspetta un’offerta concreta per valutare una possibile cessione. Finora non ci sono state proposte ufficiali, e il centravanti non ha mostrato interesse a prolungare il contratto. La società azzurra continua a monitorare la situazione, ma senza novità rilevanti.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra allontanarsi sempre di più dal Napoli. Il centravanti ha ancora un anno di contratto, ma non sarebbe disposto ad affrontare la nuova stagione come alternativa a Rasmus Hojlund. La posizione del giocatore è stata comunicata anche attraverso il suo agente, Federico Pastorello. Lukaku vuole continuare a sentirsi protagonista e non considera adatto un ruolo da riserva nelle rotazioni offensive. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli dovrà ora individuare una proposta capace di soddisfare tutte le parti. Il mercato attorno al belga avrebbe già iniziato a muoversi. Diversi club avrebbero infatti effettuato approcci concreti per conoscere la situazione dell’attaccante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Lukaku verso l’addio: il Napoli aspetta l’offerta giusta

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