Lukaku verso l’addio | il Napoli aspetta offerte concrete

Il Napoli sta valutando l’eventuale partenza di Lukaku e attende offerte concrete per il centravanti belga. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sembra orientata a considerare una separazione se arriveranno proposte adeguate.

Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più distante dal Napoli. Il club azzurro ha iniziato a valutare una possibile separazione e attende proposte concrete per il centravanti belga. La situazione sarebbe stata affrontata anche con Federico Pastorello, agente del calciatore. Dal confronto sarebbe emersa una linea piuttosto chiara. La permanenza resta possibile soltanto in caso di un cambiamento improvviso dello scenario. Secondo il Corriere dello Sport, “il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku”. Il quotidiano aggiunge: “dopo un confronto con Federico Pastorello, il suo agente, le parti hanno deciso che il futuro non sarà fianco a fianco a meno di clamorosi colpi di scena”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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