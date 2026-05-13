L'attaccante ha lasciato il club e si sta trasferendo in Belgio per continuare il recupero dall'infortunio presso il centro federale della Nazionale. Il club sta aspettando un'offerta concreta per valutare eventuali sviluppi sulla sua cessione. La fine della collaborazione tra il giocatore e la squadra è stata ufficializzata nelle ultime ore, mentre il suo futuro professionale resta ancora da definire.

E così finì. Senza spargimento di ulteriore veleno, con dentro questa vicenda singoplare e dunque anche paradossale, ci sono persino gocce di miele dopo che si era passato al fiele. Il Napoli e Romelu Lukaku hanno deciso in piena sintonia di separarsi e Big Rom completerà il proprio percorso di recupero in Belgio, per sentirsi più vicino alla Nazionale, dunque al Mondiale. La frizione di fine marzo, con la decisione di Lukaku di starsene ad Anversa per recuperare e allenarsi, ha prodotto una multa, tutto qua, poi tante parole al vento: la verità è che il centravanti è un patrimonio economico, rischia di diventare una minusvalenza, e dunque conviene a chiunque non farsi la guerra e perdersi ancora.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lukaku-Napoli, è finita: Romelu torna in Belgio, il club aspetta l'offerta giusta

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Lukaku-Napoli, il belga non è rientrato a Castel Volturno: il club è irritato | Serie A

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