Lukaku può restare | Pastorello chiarisce il nodo Hojlund
Il futuro di Romelu Lukaku resta aperto. L’attaccante belga, attualmente in vacanza dopo il Mondiale, potrebbe anche proseguire la propria esperienza al Napoli nella prossima stagione. L’ostacolo principale resta l’ingaggio. Il centravanti percepisce circa 11 milioni di euro lordi all’anno. Una cifra importante, che pesa sulle valutazioni economiche del club. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da un nuovo accordo biennale. La formula consentirebbe di distribuire diversamente il costo dell’operazione e rendere più sostenibile la permanenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Caso Lukaku, Pastorello apre all'addio: "Non può fare il vice di Hojlund"L'agente di Lukaku ha dichiarato che il giocatore non può fare il ruolo di riserva a Hojlund, segnalando un possibile addio del centravanti al club.
Lukaku può rimanere a Napoli spalmando l’ingaggio? Pastorello (l’agente) ha già detto noL'agente di Lukaku ha già escluso la possibilità di spalmare l’ingaggio del giocatore nel caso rimanga a Napoli.
Temi più discussi: Napoli, l'agente di Lukaku: Romelu non resta dove non è voluto; Ag. Lukaku: Romelu non può fare il secondo a Napoli. Non resta dove non è voluto; Lukaku resta al Napoli? Gazzetta: rinnovo di contratto con ingaggio spalmato; Lukaku, l'agente: Non può restare come vice-Hojlund, non vogliamo accettare questo ruolo.
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Napoli: Lukaku verso l'addio. Federico Pastorello, agente del giocatore: Non può fare il vice Hojlund, situazione difficile da accettareCALCIOMERCATO - Ai microfoni di Sky Sport l'agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, fa capire che l'avventura dell'attaccante belga è al capolinea. eurosport.it
Il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku A Dimaro si lavora già sul futuro dell’attaccante belga. Dopo il confronto con Federico Pastorello, agente del giocatore, è emersa la volontà di andare in direzioni diverse, salvo sorprese clamorose. Intanto il pr facebook